В ФРГ выразили сожаление о введении США санкций против судна «Фортуна»

Правительство Германии восприняло с сожалением решение властей США ввести санкции в отношении российского судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 18 января сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Мы принимаем это к сведению с сожалением», — сказала она.

Также представитель ведомства подтвердила, что санкции нацелены против российского трубоукладчика. В свою очередь, в посольстве США в Берлине журналистам заявили о том, что Вашингтон планирует и дальше предпринимать меры для остановки строительства газопровода, поскольку тот якобы «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников», передает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «Северного потока — 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

13 января американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока — 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.