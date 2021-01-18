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При сходе лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

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В результате схода лавины в Карачаево-Черкесии погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом в понедельник, 18 января, заявил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

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«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. <…> Сейчас жду, спускают [тело]», — цитирует его ТАСС.

Собеседник агентства также отметил, что стал свидетелем трагедии.

«Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было», — рассказал сын погибшего.

На место схода лавины прибыл глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее тело первого погибшего в результате схода лавины на горнолыжной трассе в Карачаево-Черкесии было извлечено из-под снега.

Инцидент произошел ранее 18 января в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. В пресс-службе МЧС сообщали, что в момент схода лавины на горнолыжной трассе могли находиться от четырех до 12 человек. РЕН ТВ уточнял, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди которых несколько детей.

Кроме того, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

Позже стало известно, что сотрудники ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» искусственно пытались обрушить лавину, чтобы спасти канатную дорогу, но это спровоцировало сход лавины на трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаево-Черкесии.

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