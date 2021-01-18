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В ВОЗ призвали готовиться к 100 тыс. смертей от COVID-19 в неделю

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Число смертей из-за коронавируса в мире скоро достигнет 100 тыс. в неделю. Об этом в понедельник, 18 января, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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Он отметил, что, согласно обновленной эпидемиологической информации, Северная и Южная Америка вместе дают около 47% смертей. В Европе, по его словам, показатели заболеваемости и смертности стабилизируются, но остаются на высоком уровне.

«В настоящее время наша эпидемиологическая ситуация динамичная и неравномерная», — приводит агентство Reuters слова Райана.

Ранее в этот же день глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

14 января Райан отметил, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович 12 января подчеркнула, что мутации коронавируса усложняют ситуацию с пандемией COVID-19.

По данным Worldometer на 18 января, в мире зафиксировано 95,5 млн случаев COVID-19, более 2 млн человек скончались, 68,2 млн людей выздоровели.

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