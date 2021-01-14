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ВОЗ предрекла еще более тяжелый год пандемии коронавируса

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в среду, 13 января, заявил, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение он высказал в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

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«Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса», — сказал представитель ВОЗ.

По словам эксперта, заболеваемость коронавирусом вновь достигла пика. Только за последнюю неделю в мире было зафиксировано около 5 млн новых случаев и более 85 тыс. смертей.

Ситуацию с коронавирусной инфекцией в странах Северного полушария Райан назвал «идеальным штормом». Он пояснил, что это происходит в связи с тем, что сейчас там зима и люди больше времени проводят в помещениях, где вероятность заразиться всегда выше, чем на улице. Помимо этого, в некоторых странах, включая Великобританию и Ирландию, циркулируют новые штаммы коронавируса.

Ранее, 13 января, в штате Огайо в США ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. По сообщениям американских специалистов, один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

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