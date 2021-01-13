Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Джонсон выразил надежду на хорошие отношения Лондона и Пекина
Мир
Пелоси назвала Трампа опасным для США
Мир
Джонсон выразил обеспокоенность «бразильским» штаммом COVID-19
Мир
Байден хочет назначить сотрудницу АНБ советником по кибербезопасности
Общество
Пациенты больницы в Омске вернулись в здание после ликвидации пожара
Общество
Осужденный Шереметьев лишился полномочий депутата Мосгордумы
Мир
Глава минздрава Турции первым в стране привился от коронавируса
Сюжет:

Американские ученые нашли еще два новых штамма COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В штате Огайо (США) ученые нашли два новых штамма COVID-19, которые сформировались в Соединенных Штатах. Об этом сообщается в публикации медцентра Университета штата Огайо в Facebook.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

По сообщениям американских ученых, один из штаммов является аналогичным обнаруженному в Великобритании. Кроме того, замечено развитие и другого штамма с тремя генетическими мутациями.

Первый штамм исследователи из США выявили у пациента из Огайо. В настоящее время нельзя судить, насколько он распространен. Второй вариант с тремя мутациями в наблюдаемый трехнедельный период конца декабря 2020 года — начала января 2021 года превалировал в городе Колумбус, где его и нашли. Ученые полагают, что второй штамм является более заразным, чем ранее известные виды COVID-19.

По мнению исследователей из США, обнаружение новых штаммов в Соединенных Штатах подтверждает вероятность появления различных разновидностей вируса по всему миру.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021