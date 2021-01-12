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В ВОЗ прокомментировали влияние мутаций COVID-19 на ситуацию в мире

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Мутации коронавируса усложняют ситуацию с пандемией COVID-19, заявила 11 января представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

«Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она уточнила, что более высокая контагиозность вируса усложняет ситуацию, потому что требует проведения более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер, поэтому нужно мониторить, как вирус влияет на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее в этот день российский ученый предупредил о высокой скорости мутации коронавируса и напомнил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в середине декабря прошлого года в Великобритании, обладает повышенной способностью к распространению.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» штамма.

В тот же день стало известно о выявлении новой мутации SARS-CoV-2 в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

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