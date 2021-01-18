Москалькова сочла профилактику домашнего насилия в России недостаточной

Принимаемые меры профилактики домашнего насилия в отношении женщин недостаточны, нужны другие способы защиты, включая административные запреты и санкции. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованном 18 января.

«Реализуемые меры профилактики насилия в отношении женщин, в том числе семейно-бытового насилия, сложно признать достаточными. Чаще всего насилие в отношении женщин совершается в семье. Половине всех особо жестоких бытовых убийств предшествует длительная конфликтная ситуация, в которой участвуют близкие люди», — говорится в докладе «Соблюдение и защита прав потерпевших в уголовном процессе».

Москалькова подчеркнула, что проблемы жертв домашнего насилия имеют комплекс социально-экономических и юридических аспектов и настойчиво требуют своего разрешения. При этом отмечается, что многие государства отходят от модели простого реагирования на свершившийся факт правонарушения и активно внедряют превентивные меры сдерживания социальных девиаций.

«Административные запреты и предписания, нацеленные на предотвращение будущих событий, а также система санкций за их нарушение могли бы значительно снизить угрозу домашнего насилия в частности и повторной преступности вообще», — считает омбудсмен.

В докладе уточняется, что выполнение функции контроля за выполнением административных запретов и предписаний может быть возложено не только на правоохранительные органы, но и учреждения образования, здравоохранения, другие организации, а также общественность.

В октябре сообщалось, что в МВД России зафиксировали снижение почти на 3% количества фактов семейно-бытового насилия во время пандемии COVID-19. Как подчеркивал глава ведомства Владимир Колокольцев, органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия.