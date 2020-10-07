Прямой эфир

МВД отметило снижение бытового насилия во время пандемии COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МВД России зафиксировали снижение почти на 3% количества фактов семейно-бытового насилия во время пандемии COVID-19. Об этом в среду, 7 октября, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

Ссора в избе: 25% россиян считают домашнее насилие семейным делом
В условиях изоляции жертвы бытовых конфликтов ограничены в возможностях получения помощи, включая психологическую

«За прошедшие 8 месяцев количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3%. Особо хотел бы подчеркнуть, что органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия», — цитирует Колокольцева ТАСС.

Министр отметил, что потерпевшие по разным причинам не всегда обращаются в полицию, а если и обращаются, то нередко на следующий день просят прекратить проверку.

Колокольцев подчеркнул, что проблемой бытового насилия полиция занимается не первый год, но особое внимание данная тема привлекла на фоне пандемии. Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос создания кризисных центров для оказания помощи пострадавшим, добавил глава МВД.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила о снижении в мае числа преступлений в семейно-бытовой сфере на 13%.

В том же месяце в МВД отказались от ужесточения административной ответственности за побои, по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. В министерстве назвали данные изменения нецелесообразными из-за «несоразмерности административной и уголовной ответственности».

На данный момент статья 6.1.1 КоАП РФ предусматривает либо штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. При этом ст. 116.1 УК РФ о нанесении побоев среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020