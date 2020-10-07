МВД отметило снижение бытового насилия во время пандемии COVID-19

В МВД России зафиксировали снижение почти на 3% количества фактов семейно-бытового насилия во время пандемии COVID-19. Об этом в среду, 7 октября, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«За прошедшие 8 месяцев количество зарегистрированных правонарушений в этой сфере сократилось почти на 3%. Особо хотел бы подчеркнуть, что органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о факте бытового насилия», — цитирует Колокольцева ТАСС.

Министр отметил, что потерпевшие по разным причинам не всегда обращаются в полицию, а если и обращаются, то нередко на следующий день просят прекратить проверку.

Колокольцев подчеркнул, что проблемой бытового насилия полиция занимается не первый год, но особое внимание данная тема привлекла на фоне пандемии. Главам регионов рекомендовано рассмотреть вопрос создания кризисных центров для оказания помощи пострадавшим, добавил глава МВД.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила о снижении в мае числа преступлений в семейно-бытовой сфере на 13%.

В том же месяце в МВД отказались от ужесточения административной ответственности за побои, по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. В министерстве назвали данные изменения нецелесообразными из-за «несоразмерности административной и уголовной ответственности».

На данный момент статья 6.1.1 КоАП РФ предусматривает либо штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов. При этом ст. 116.1 УК РФ о нанесении побоев среди других вариантов наказания предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей.