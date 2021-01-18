Шесть человек выбрались из-под снега после лавины в Карачаево-Черкесии

Шесть человек смогли выбраться из-под снега после схода лавины в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщили в понедельник, 18 января, в спасательных службах.

«Шесть человек живы, их помогли выкопать, одного вот сейчас ищем», — передает слова спасателей «РИА Новости».

Ранее этот день в МЧС сообщили, что лавина сошла на курорте Домбай, под толщей снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения и могут находиться от 4 до 12 человек.

РЕН ТВ уточняет, что под снегом могут находиться до 20 человек, среди них несколько детей.

Снежной массой также повредило кафе.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

МЧС сделало заявление об увеличении числа спасателей, работающих на месте схода лавины, до 172 человек. В Домбай также выехала аэромобильная группировка Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС, говорится в паблике «Домбай» в Instagram.

Накануне ГУ МЧС по республике распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. Гражданам рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

Длина лавины достигла 300 м. По сведениям руководителя Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева, лавина, скорее всего, была средних размеров, пишет «Российская газета».

По свидетельствам очевидцев, опубликованным в соцсетях, сход лавины был спровоцирован. Местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов. В экстренных службах подтвердили, что спуск снежной лавины был принудительным.