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МЧС увеличит число спасателей на месте схода лавины в КЧР

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МЧС увеличит более чем в три раза группировку спасателей, которые работают на месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник, 18 января, заявили в пресс-службе ведомства.

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«В настоящее время к работам на склоне горы привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека», ― рассказали в министерстве.

О том, что в Карачаево-Черкесии произошел сход лавины на горнолыжную трассу, стало известно ранее в понедельник. Инцидент произошел на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай Карачаевского района. Согласно предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункт проката горнолыжного снаряжения), также повреждено кафе.

В МЧС уточнили, что в районе схода лавины могли находиться до 12 человек. При этом источник в оперативных службах Карачаевского городского округа рассказал, что стало известно о четырех пострадавших, длина лавины составила 300 м.

В экстренных службах рассказали ТАСС, что спуск снежной лавины был принудительным.

Накануне ГУ МЧС по КРЧ распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 2 тыс. м. В министерстве рекомендовали воздержаться от похода в горы, а при нахождении в горах наблюдать за изменением погоды.

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