Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Жуковском

Самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает РЕН ТВ.

Причины инцидента неизвестны, подробности и обстоятельства выясняются.

Первый полет воздушного судна МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 состоялся 15 декабря 2020 года. Самолет поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева.

Полет продолжался почти полтора часа, были проверены режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолетом, а также функционирование его систем.

Постройка опытного самолета МС-21-310 была завершена 10 ноября. Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров.