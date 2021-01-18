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Союз экспортеров зерна прокомментировал рост цен на российскую пшеницу

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Цены на российскую пшеницу на мировом рынке вряд ли вырастут больше 300$ в ближайшее время, рассказал «Известиям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин 18 января. По его словам, они уже учитывают повышение экспортной пошлины на пшеницу.

Цены на пшеницу из России растут на фоне новостей о повышении с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Ранее 18 января «Коммерсант» сообщил, что стоимость мартовского фьючерса на поставку 10 тыс. т черноморской пшеницы к концу недели достигла $300 за тонну. Отмечается, что котировки на физическом рынке пока ниже, чем на биржевом, но также приближаются к отметке в $300 за тонну.

Не хлебом единым
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«Сейчас в моменте сделок минимум, потому что пока нет документа об этой пошлине. Пошлина добавляет риска обоим сторонам. Почему растет внешний рынок? Потому что внешний рынок будет абсорбировать часть этой пошлины. Он собственно сейчас и растет на определенную величину, для того чтобы показать свой запас прочности. И все считают, что 300$ — это предел, больше уже вряд ли вырастет», — сказал Зернин.

По его мнению, та часть пошлины, которую не освоит внешний рынок, уйдет на дисконт по внутреннему рынку, полагает представитель отрасли.

«Экспортную пошлину, собственно, и вводят для того, чтобы опустить внутреннюю цену, раздвинув спред между внешним рынком и внутренним», — подчеркнул специалист.

В то же время он отметил, что цены на хлеб в России необязательно автоматически снизятся, потому что в хлебобулочных изделиях всего 25% стоимости зерна.

В середине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В частности, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кабмин установит тарифную квоту в размере 17,5 млн т.

В правительстве отмечали, что экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — €25 за тонну.

Мишустин также утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично контролировать данный вопрос.

Кроме того, правительство России направило 4,7 млрд рублей на поддержку производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, средства пойдут на компенсацию затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

Таким образом Мишустин отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

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