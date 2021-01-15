Россия с 1 марта повысит пошлину на экспорт пшеницы до €50 за тонну

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в пятницу одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до €50 за тонну. Об этом 15 января заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Также в ходе заседания было одобрено введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в €25 за тонну, ячменя — €10 за тонну.

«Такое решение принимается. Очень прошу коллег из министерства экономики, Оксану Николаевну (Лут, замминистра сельского хозяйства. — Ред.) оперативно согласовать проект постановления и вместе с проектом протокола уже внести в правительство», — сказал Решетников по итогам обсуждения.

В середине декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

В частности, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, кабмин установит тарифную квоту в размере 17,5 млн т.

В правительстве отмечали, что экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — €25 за тонну.

Мишустин также утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично контролировать данный вопрос.

Кроме того, правительство России направило 4,7 млрд рублей на поддержку производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий, средства пойдут на компенсацию затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

Таким образом Мишустин отреагировал на заявление президента России Владимира Путина, который раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.