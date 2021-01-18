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Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

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Временный поверенный в делах посольства Нидерландов вызван в Министерство иностранных дел России, ведомство объявило двух сотрудников дипломатического ведомства персонами нон грата. Об этом в понедельник, 18 января, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

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Дипломаты должны покинуть Россию в двухнедельный срок.

Такие меры были приняты в ответ на высылку в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом». В российском внешнеполитическом ведомстве такой шаг сочли безосновательным и уличили власти Нидерландов в «излюбленном приеме выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений».

«Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ», — подчеркнули в МИД РФ.

После того, как в декабре Нидерланды распорядились выслать двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже, российское посольство заявило, что каких-либо доказательств противоправных действий на территории королевства представлено не было.

18 декабря о высылке из страны российского дипломата также объявил МИД Болгарии. В специализированной прокуратуре страны заявили, что россиянина обвиняют в сборе информации о военных США в Болгарии.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что София выслала дипломата, чтобы поддержать миф о российской угрозе. Москва приняла зеркальные меры.

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