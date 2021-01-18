Лию Ахеджакову выписали из больницы после перенесенного COVID-19

Народную артистку России Лию Ахеджакову выписали из медучреждения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в театре «Современник».

«Лия Меджидовна выписана из больницы», — приводит сообщение представительницы театра «РИА Новости».

О госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Отмечалось, что состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

В тот же день стало известно, что состояние здоровья актрисы нормальное.

Актриса, в частности, известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.