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Лию Ахеджакову выписали из больницы после перенесенного COVID-19

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Народную артистку России Лию Ахеджакову выписали из медучреждения после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в театре «Современник».

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«Лия Меджидовна выписана из больницы», — приводит сообщение представительницы театра «РИА Новости».

О госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Отмечалось, что состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

В тот же день стало известно, что состояние здоровья актрисы нормальное.

Актриса, в частности, известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

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