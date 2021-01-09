Продюсер рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Ахеджаковой

Состояние у советской и российской актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой, госпитализированной в одну из больниц Москвы с COVID-19, нормальное. Об этом в субботу, 9 января, заявил РЕН ТВ ее продюсер Ефим Спектор.

«Она действительно в больнице находится сейчас, состояние у нее нормальное пока, дай бог. У нее коронавирус», ― сказал он телеканалу.

О госпитализации Ахеджаковой стало известно ранее в этот день, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

Актриса известна по ролям, в частности, в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 379 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровели 2 754 809 человек.

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