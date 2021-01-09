Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Три человека стали жертвами сильнейшей за 50 лет снежной бури в Испании
Общество
Врач дал советы по снижению риска травм во время занятий спортом зимой
Мир
Twitter начал блокировать аккаунты сторонников Трампа
Мир
Богатые британцы начали прививаться от COVID-19 в ОАЭ
Мир
Посольство России уточнило данные о россиянах на борту самолета Sriwijaya Air
Общество
Первый вице-губернатор ХМАО Бухтин скончался от последствий COVID-19
Общество
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована c COVID-19
Происшествия
Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены
Мир
Власти Индонезии объявили о крушении самолета Sriwijaya Air
Сюжет:

Продюсер рассказал о состоянии госпитализированной с COVID-19 Ахеджаковой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние у советской и российской актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой, госпитализированной в одну из больниц Москвы с COVID-19, нормальное. Об этом в субботу, 9 января, заявил РЕН ТВ ее продюсер Ефим Спектор.

Маски сброшены: праздничные дни могут обернуться новыми антирекордами
Роспотребнадзор рекомендует провести каникулы «максимально спокойно и камерно»

«Она действительно в больнице находится сейчас, состояние у нее нормальное пока, дай бог. У нее коронавирус», ― сказал он телеканалу.

О госпитализации Ахеджаковой стало известно ранее в этот день, причем отмечалось, что в лечебное учреждение актриса попала еще 7 января.

Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным.

Актриса известна по ролям, в частности, в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим. В 1994 году Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 379 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровели 2 754 809 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020