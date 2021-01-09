Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована c COVID-19

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова госпитализирована в одну из больниц Москвы с коронавирусом. Как 9 января сообщает РЕН ТВ, в лечебное учреждение актриса попала еще 7-го числа.

Состояние 82-летней пациентки ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Сданный на COVID-19 тест оказался положительным, отмечает телеканал.

Информацию о госпитализации подтвердил и продюсер артистки. По его словам, состояние актрисы нормальное.

Кинозрителям актриса известна по ролям, в частности, в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многим другим.

В 1994 году Ахеджакова удостоена звания народной артистки РФ.

Ранее в субботу из больницы выписали народного артиста СССР Олега Басилашвили, он выздоровел после коронавируса.