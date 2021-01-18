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Новая группа российских пиротехников направлена на разминирование Карабаха

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МЧС России направило в Азербайджан дополнительную группу пиротехников для разминирования территории Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 18 января, заявили в пресс-службе российского ведомства.

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«Самолет Ил-76 МЧС России с пиротехниками на борту вылетел в город Гянджа Республики Азербайджан. Специалисты пополнят группировку ведомства, которая уже выполняет задачи по разминированию территорий в Агдамском районе в рамках гуманитарной миссии», ― рассказали в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что в группу вошли специалисты центра МЧС «Лидер», а также Ногинского спасательного центра. Кроме того, были отправлены автомобиль-мультилифт и робототехнический комплекс на базе гусеничной машины.

3 января сообщалось, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. К тому моменту уже было проверено более 400 га местности, 151 км дорог, а также 617 строений.

11 января по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена. В целом все стороны отметили, что обстановка в регионе спокойная.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно, и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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