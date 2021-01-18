Назван срок заразности коронавирусом для больных COVID-19 людей

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила, что больной COVID-19 человек может оставаться заразными еще более недели после проявления первых симптомов.

Согласно последним исследованиям, заразность большинства заболевших COVID-19 значительно снижается через восемь-девять дней после появления признаков заболевания. Однако живой вирус выделяется дольше у пациентов, переносящих инфекцию в тяжелой форме, приводит слова Вуйнович «Российская газета» в понедельник, 18 января.

На данный момент больным инфекцией рекомендуют соблюдать карантин в течение 14 дней, так как именно этот период расценивается в ВОЗ как инкубационный.

Ранее в этот же день Вуйнович выразила уверенность, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году. При этом он подчеркнула, что единого мнения о времени окончания пандемии пока нет.

Представитель ВОЗ напомнила, что в ряде стран, в том числе и в России, стартовала прививочная кампания. Но вакцины от инфекции не станут, по ее мнению, единственным решением проблемы. Людям по-прежнему необходимо соблюдать эпидемиологические меры и носить средства индивидуальной защиты.

В конце ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заболевший COVID-19 человек становится заразным за два-три дня до появления первых признаков коронавируса, а именно кашля и потери обоняния, пишет «Газета.ру».

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 18 января число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 млн.