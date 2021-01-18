Диетолог назвала противопоказания для употребления имбиря

О полезном свойстве имбиря для укрепления иммунитета известно давно. Как лучше употреблять этот продукт, а кому лучше отказаться от него, рассказала в понедельник, 18 января, в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева.

Специалист отметила, что имбирь является источником витаминов и полезных микроэлементов, а также работает как мощный антиоксидант и обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет обменные процессы и способствует поддержанию иммунитета.

По словам диетолога, употреблять имбирь можно в любом виде. В сухом он дольше сохраняет свои полезные свойства, а свежий корень имбиря можно смешивать с медом, добавлять в чай и готовить «различные напитки и настойки».

«Маринованный имбирь принято использовать в кухне восточной. В данном случае он используется для смены вкусовых ощущений, обладает антибактериальным, противопаразитарным действием», — пояснила врач.

Целебные свойства имбиря сохраняются и в конфетах и цукатах из него, и, как подчеркнула терапевт, передозировки имбиря не бывает, но всё же не стоит употреблять продукт килограммами, лучше не более 80‒100 г за один раз.

Однако Черняева предупредила и о наличии противопоказаний.

«Имбирь может усиливать действие кроверазжижающих препаратов. Он сам по себе обладает кроверазжижающим действием. Кроме того, имбирь может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря, так как увеличивается желчеотток. При обострении каких-то воспалительных изменений слизистой желудка тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом», — заключила эксперт.

6 января стали известны результаты исследования, согласно которому в имбире содержится вещество гингерол, которое обладает противораковыми свойствами. Также это вещество способствует долголетию, так как борется с «клеточным стрессом», который провоцирует старение. По мнению специалистов, имбирь становится еще полезнее в сочетании с зеленым чаем.