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В Сербии указали на попытки Запада очернить российскую вакцину

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Западные конкуренты российских ученых — создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» предприняли всё, чтобы успех российской науки остался незамеченным. Более того, вместо того чтобы объединить усилия на благо человечества, они пытались посеять сомнения в эффективности и безопасности российского препарата. Об этом пишет сербское издание «Печат».

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Однако, по словам автора статьи, вскоре выяснилось, что все эти инсинуации далеки от реальности, а представленные чуть позже американские вакцины проходили регистрацию по той же ускоренной процедуре, за которую ранее критиковали российский продукт. Создание негативного ореола вокруг «Спутника V» было направлено на то, чтобы западные производители получили фору в несколько месяцев.

«Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о «Спутнике V», — отмечает издание.

По мнению журналиста издания Бояна Билбия, российская вакцина представляла серьезную угрозу для западных конкурентов, и СМИ смогли немного «ослабить хватку» и пропустить беспристрастную информацию на эту тему только после появления на рынке других препаратов.

«Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о «Спутнике V» чистую правду. Оказалось, что они не врали, не лукавили и не крали, а действительно сумели опередить весь Запад в научных достижениях. А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием», — говорится в публикации.

Ранее 17 января научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско высказал мнение, что созданная в России вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавируса. По мнению автора, на Западе скептически встретили появление вакцины из-за неосведомленности о российской научной традиции.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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