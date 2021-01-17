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Онищенко оценил идею внести пункт о вакцинации в трудовой договор

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Включение в трудовой договор пункта о вакцинации — нормальный трудовой процесс, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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«Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», — подчеркнул он в беседе с «Вечерней Москвой» 16 января.

Онищенко отметил, что более широкие возможности по вакцинации прописаны в договорах медицинского страхования.

Депутат добавил, что данный процесс не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», заложенному в российском законодательстве, передает «Газета.ру». При этом Онищенко подчеркнул, что в каждом индивидуальном случае необходимо оговаривать детали.

Включить в трудовой договор пункт о вакцинации от коронавируса для представителей контактных профессий предложил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов 16 января. Врач считает, что такая мера особенно необходима при постоянном контакте со множеством людей.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

В среду, 13 января, президент РФ Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации граждан от коронавируса. Он отметил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это показывает практика. Как позднее заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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