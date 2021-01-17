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На Украине пенсионерка ранила ножом мужчину за игру в снежки у памятника

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Жительница города Измаил на Украине ранила мужчину ножом во время конфликта, который вспыхнул из-за игры в снежки возле памятника военным. Об этом в субботу, 16 января, сообщила пресс-служба полиции Одесской области в Facebook.

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Потерпевший решил поиграть с сыном в снежки около монумента. В это время 60-летняя женщина проходила мимо вместе с супругом. Заметив летевшие в сторону памятника снежки, пара подошла к отцу с ребенком, начался спор, во время которого мужчина ударил мужа пенсионерки. В ответ женщина достала нож и вонзила его в спину оппонента.

Сперва нападение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, но после медобследования выяснилось, что нож задел легочную плевру пострадавшего. После этого полицейские переквалифицировали обвинение на причинение тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы», — говорится в сообщении правоохранителей.

12 января стало известно, что вандалы в Херсоне повредили 17 памятников братской могилы воинов-освободителей. Позднее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по данному факту.

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