Российский многоразовый ракетный двигатель сможет летать до 50 раз

Российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и будет работать на метане, сможет летать до 50 раз, следует из материалов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.

«Вoзможность не мeнее 10 испoльзований сeрийного обрaзца жидкoстного рaкетного двигaтеля (ЖРД) в сoставе пeрвой ступeни ракeты-нoсителя (РН). Рaссмотреть мeроприятия для увeличения возмoжности испoльзования сeрийного обрaзца ЖРД в сoставе пeрвой ступeни РН до 25, 50 раз», — цитируeт мaтериалы «РИА Новости».

В мае 2020 года «Роскосмос» заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный запланирован на 2026 год, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам «Союз-2».

Стоимость ее пуска составит от $22 млн до $35 млн в зависимости от конфигурации.

В октябре сообщалось, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты «Амур».

Стартовый комплекс для ракеты-носителя на космодроме Восточный обеспечит до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.