Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Египте приступили к клиническим испытаниям вакцины «Спутник V»
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Общество
В ряде регионов водителям разрешат не возить с собой права
Мир
В Бухаресте возникли трудности с регистрацией для прививки от COVID-19
Мир
В американских тюрьмах решили временно усилить меры безопасности
Мир
Австрия продлит жесткий локдаун из-за коронавируса до 7 февраля
Мир
Глава Parler вместе с семьей вынужден скрываться из-за угроз
Общество
Вильфанд пообещал москвичам на Крещение до минус 28 градусов
Наука
NASA провело огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Российский многоразовый ракетный двигатель сможет летать до 50 раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и будет работать на метане, сможет летать до 50 раз, следует из материалов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.

Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
Тяжелая ракета-носитель необходима российской и мировой космонавтике

«Вoзможность не мeнее 10 испoльзований сeрийного обрaзца жидкoстного рaкетного двигaтеля (ЖРД) в сoставе пeрвой ступeни ракeты-нoсителя (РН). Рaссмотреть мeроприятия для увeличения возмoжности испoльзования сeрийного обрaзца ЖРД в сoставе пeрвой ступeни РН до 25, 50 раз», — цитируeт мaтериалы «РИА Новости».

В мае 2020 года «Роскосмос» заключил контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его планируется разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу 2021 года.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ», первый пуск которой с космодрома Восточный запланирован на 2026 год, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что она придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам «Союз-2».

Стоимость ее пуска составит от $22 млн до $35 млн в зависимости от конфигурации.

В октябре сообщалось, что в ракетно-космическом центре «Прогресс» стартовали работы по эскизному проектированию российской многоразовой ракеты «Амур».

Стартовый комплекс для ракеты-носителя на космодроме Восточный обеспечит до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021