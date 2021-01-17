Глава Parler вместе с семьей вынужден скрываться из-за угроз

Генеральный директор Parler, Джон Матце, чье приложение по обмену сообщениями использовали сторонники президента США Дональда Трампа, вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз в своей адрес. Об этом в субботу, 16 января, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы.

В судебном документе, поданном юристами компании, указывается на то, что многие сотрудники Parler в некоторых случаях «бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования», остальные сталкиваются с враждебностью и «боятся за безопасность свою и своих семей».

«Сам Матце был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности», — говорится в документе.

Ранее Матце заявлял телеканалу, что группа хакеров опубликовала многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь».

10 января Amazon отключил сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services из-за нарушения правил обслуживания. Документ об этом был направлен генеральному директору Parler. Как в нем говорится, пользователи сервиса использовали социальную сеть, чтобы разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия, который произошел 6 января. На следующий день сервис направил иск к компании Amazon, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

Ранее, 10 января, Apple убрала из своего онлайн-магазина App Store приложение Parler, которое якобы используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

8 января Google заблокировала приложение в своем магазине Google Play. Отмечалось, что владельцам платформы в последние несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию, однако их распространение в соцсети продолжилось.