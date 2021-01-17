Сотрудники CD Projekt раскрыли причины провала Cyberpunk 2077

Сотрудники компании CD Project рассказали, что предшествовало провалу игры Cyberpunk 2077 на старте. Материал опубликовало агентство Bloomberg в субботу, 16 января.

По словам разработчиков, проблемы вызвали неконтролируемые амбиции руководства студии, а также технические проблемы и плохое планирование. Также они отметили, что компания была сосредоточена не на качестве игры, а на маркетинге.

В материале указывается, что большую часть времени в компании CD Project уделяли «пусканию пыли в глаза пользователей». В первую очередь речь идет о разработке трейлера и промо-материалов.

Кроме того, многие сотрудники пожаловались на существенные сверхурочные переработки задолго до финиша проекта и заявили, что игру выпустили заведомо раньше, чем ее успевали сделать разработчики. Последний пункт привел к тому, что многие локации новинки и функции были потеряны.

14 января разработчик Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt RED принесла свои извинения за проблемы с игрой. В первую очередь команда студии признала ошибки в разработке и поддержке игры. Представители компании отметили, что выпуск обновлений будет продолжен, и постепенно они должны исправить недостатки тайтла.

18 декабря компания Sony сообщила, что отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 до дальнейшего уведомления. В Sony подчеркнули, что всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store, будут возвращены деньги.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action/RPG. Ее сюжет строится вокруг приключений персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, где разворачивается борьба между преступными группировками. Роль одного из персонажей игры исполняет американский актер Киану Ривз.