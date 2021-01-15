Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Сенат США готовится рассмотреть импичмент Трампа сразу после инаугурации Байдена
Общество
В Москве скончался Борис Грачевский
Общество
Путин поздравил Следственный комитет РФ с десятилетним юбилеем
Общество
Число стоящих на бирже труда за 3,5 месяца снизилось почти на 1 млн
Общество
Союз потребителей предложил вернуть жалобные книги в магазины
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал единую тест-систему на COVID-19 и грипп
Мир
Блокировку «Спутника V» связали с попыткой отвлечь внимание от Pfizer
Мир
Префект и прокурор Парижа стали фигурантами дела о лжесвидетельстве
Происшествия
Двух человек спасли после остановки колеса обозрения в Евпатории

Студия-разработчик Cyberpunk 2077 извинилась за проблемы с игрой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчик Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt RED принесла свои извинения за проблемы с игрой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 14 января, на сайте проекта.

Панкуют все: феномен Cyberpunk 2077 и взлет игровой индустрии
Компьютерные развлечения грозят вытеснить кинематограф

В первую очередь команда студии признает ошибки в разработке и поддержке игры. Представители компании отметили, что выпуск обновлений будет продолжен, и постепенно они должны исправить недостатки тайтла. В заявлении говорится, что из-за сложной структуры игры разработчики столкнулись с проблемой адаптации Cyberpunk 2077 на различных платформах.

«Игровой мир не растянут на плоской местности, где мы могли бы снизить нагрузку на оборудование, а в одном большом городе и в условиях, где сравнительно мало прогрузок», — говорится в отчете.

На студии отметили, что продукт выглядит по-разному на ПК, консолях нового и старого поколений из-за многочисленных особенностей. В частности, наличие большого количества деталей в городе при низкой пропускной способности дисков у старых консолей постоянно тормозило процесс.

В заявлении говорится, что версии для консолей предыдущего поколения улучшались буквально за несколько дней до релиза игры. С этим связан тот факт, что в первую очередь в сети появились обзоры версии тайтла для ПК.

С момента запуска игры 10 декабря CD Projekt RED уже выпустила три хотфикса, которые исправили часть багов. Очередное исправление, обещает разработчик, будет доступно в течение 10 дней с момента публикации заявления.

Те, кто играет на консолях нового поколения по обратной совместимости, получат бесплатный апдейт во второй половине 2021 года. На студии уточнили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть игру в магазин PlayStation Store, но пока не могут назвать конкретных сроков.

18 декабря компания Sony сообщила, что отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 до дальнейшего уведомления. В Sony подчеркнули, что всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store, будут возвращены деньги.

Ранее сообщалось, что в день релиза Cyberpunk 2077, 10 декабря, эксперты «Авито» зафиксировали скачок спроса на игру и тематическую атрибутику на сайте.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action/RPG. Ее сюжет строится вокруг приключений персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, где разворачивается борьба между преступными группировками. Роль одного из персонажей игры исполняет американский актер Киану Ривз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021