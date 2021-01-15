Студия-разработчик Cyberpunk 2077 извинилась за проблемы с игрой

Разработчик Cyberpunk 2077 польская студия CD Projekt RED принесла свои извинения за проблемы с игрой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 14 января, на сайте проекта.

В первую очередь команда студии признает ошибки в разработке и поддержке игры. Представители компании отметили, что выпуск обновлений будет продолжен, и постепенно они должны исправить недостатки тайтла. В заявлении говорится, что из-за сложной структуры игры разработчики столкнулись с проблемой адаптации Cyberpunk 2077 на различных платформах.

«Игровой мир не растянут на плоской местности, где мы могли бы снизить нагрузку на оборудование, а в одном большом городе и в условиях, где сравнительно мало прогрузок», — говорится в отчете.

На студии отметили, что продукт выглядит по-разному на ПК, консолях нового и старого поколений из-за многочисленных особенностей. В частности, наличие большого количества деталей в городе при низкой пропускной способности дисков у старых консолей постоянно тормозило процесс.

В заявлении говорится, что версии для консолей предыдущего поколения улучшались буквально за несколько дней до релиза игры. С этим связан тот факт, что в первую очередь в сети появились обзоры версии тайтла для ПК.

С момента запуска игры 10 декабря CD Projekt RED уже выпустила три хотфикса, которые исправили часть багов. Очередное исправление, обещает разработчик, будет доступно в течение 10 дней с момента публикации заявления.

Те, кто играет на консолях нового поколения по обратной совместимости, получат бесплатный апдейт во второй половине 2021 года. На студии уточнили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть игру в магазин PlayStation Store, но пока не могут назвать конкретных сроков.

18 декабря компания Sony сообщила, что отзывает из сервиса PlayStation Store игру Cyberpunk 2077 до дальнейшего уведомления. В Sony подчеркнули, что всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store, будут возвращены деньги.

Ранее сообщалось, что в день релиза Cyberpunk 2077, 10 декабря, эксперты «Авито» зафиксировали скачок спроса на игру и тематическую атрибутику на сайте.

Cyberpunk 2077 — компьютерная игра в жанре Action/RPG. Ее сюжет строится вокруг приключений персонажа по имени Ви в вымышленном городе Найт-Сити, где разворачивается борьба между преступными группировками. Роль одного из персонажей игры исполняет американский актер Киану Ривз.