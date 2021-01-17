Саммит G7 пройдет 11-13 июня с участием Австралии, Индии и Южной Кореи

Австралия, Индия и Южная Корея приглашены в качестве стран-гостей к участию в саммите G7, который пройдет с 11 по 13 июня в графстве Корнуолл на юге Англии. Об этом сообщила пресс-служба офиса британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Премьер-министры и президенты стран-участниц G7 соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы. Ожидается, что они обсудят меры по борьбе с пандемией коронавируса, изменение климата, а также обеспечение доступа людей по всему миру к благам открытой торговли, технологических достижений и научных открытий, цитирует сообщение «РИА Новости».

Также отмечается, что данная встреча станет первым очным саммитом G7 за почти два года. Все вместе десять лидеров — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС, а также три приглашенные страны, будут представлять около 60% населения, живущего в демократических странах.

В «большую семерку» в настоящее время входят США, Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. Россия покинула объединение в 2014 году. При этом Москва отмечала, что не стремится обратно, так как данный формат не так эффективен, как «большая двадцатка».

31 мая 2020 года Трамп принял решение перенести саммит G7 на сентябрь из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Позже американский посол в РФ Джон Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают детали возможного участия России в заседании G7.

Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков опроверг эту информацию, отметив, что обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно.