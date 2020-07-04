Рябков назвал ущербной идею расширенного саммита G7

Предложение о проведении расширенного саммита G7 ущербно, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно. Таким мнением 4 июля поделился замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Поэтому, что касается каких-либо обсуждений на счет нашего участия в саммите «группы семи», мне кажется, посол (США в России Джон) Салливан просто ошибся», — цитирует замминистра ТАСС.

В этой связи высокопоставленный дипломат отметил, что Россия предлагала провести саммит пятерки Совета Безопасности ООН.

«Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна», — добавил он.

Накануне Салливан заявил, что США прорабатывают с Россией детали ее возможного участия на расширенном саммите G7 по предложению американского лидера Дональда Трампа.

В начале июня глава Белого дома США заявил, что присутствия президента России Владимира Путина на встрече стран G7 требует здравый смысл, так как участие страны облегчит решение многих проблем.

31 мая президент США решил перенести саммит G7 с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.