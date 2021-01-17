Ставший профессиональным бездельником японец заработал миллионы

Житель Токио заработал около 30 млн иен (21,2 млн рублей) за два с половиной года, став профессиональным бездельником. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, 37-летний Седзи Моримото проводит время с людьми за деньги. При этом он только ест, пьет, сопровождает во время прогулки и дает односложные ответы на вопросы. Нанять Моримото можно за 10 тыс. иен (семь тысяч рублей), плюс расходы на проезд и еду для него.

Японец впервые предложил свои услуги в июне 2018 года.

«Предлагаю себя в аренду как профессионального бездельника. Вам сложно одному пойти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам надо, чтобы кто-то забил вам место? Я не умею делать ничего, кроме простых задач», — написал он на своей странице в Twitter.

Пост широко разошелся, и за это время услугами Моримото воспользовались более трех тысяч раз.

Мужчина утверждает, что в основном его нанимают одинокие и скучающие люди, которым надо выговориться кому-то. Моримото обедал с клиентами, позировал с ними для фотографий в Instagram, ловил с ними бабочек в парке, сопровождал человека, который шел подавать на развод, выслушивал врачей, жаловавшихся на тяжелую работу. Однажды его нанял убийца, пожелавший рассказать кому-то о своем преступлении.

Сам Моримото женат, у него есть высшее образование и ученая степень по физике. До лета 2018 года он работал в издательстве. За годы работы профессиональным бездельником японец написал книгу и стал прообразом героя сериала.

В сентябре стало известно, что россияне готовы отказаться от выходных и отпусков за зарплату, составляющую в среднем 64 млн рублей в месяц.