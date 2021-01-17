Байден поручит советникам по науке уделить особое внимание COVID-19

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своими советниками по науке ведущих специалистов и поручить им сосредоточиться на вопросах борьбы с пандемией COVID-19, восстановления экономики страны, а также противодействия изменению климата. Об этом он заявил в субботу, 16 января, во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), которое опубликовано в Twitter политика.

«Сегодня я рад представить команду, в которую вошли некоторые из наиболее выдающихся исследователей. Я попрошу их сконцентрироваться на пяти ключевых сферах. Первая — это пандемия и все, что мы можем узнать и сделать для решения широкого круга проблем, касающихся здравоохранения», — отметил демократ. Второй сферой он назвал экономику, а также проблемы, касающиеся ее эффективного восстановления.

Также в числе указанных пяти основных задач — противодействие изменению климата, обеспечение ведущей роли США в сфере технологий, а также сохранение в стране «долгосрочной заинтересованности» в развитии науки. Байден заверил, что в его администрации «наука всегда будет играть ведущую роль».

Избранный президент объявил своим ключевым советником по науке, должность, которая будет приравнена к министерской, генетика Эрика Дэндера. Его заместителем станет Алондра Нельсон. В группу советников Байдена по науке также войдут Фрэнсис Арнольд и Мария Зубер. Демократ подчеркнул, что все указанные советники должны гарантировать, что решения администрации «основаны на научных данных и фактах».

14 января агентство Bloomberg сообщило, что Байден намерен предложить выделить около $1,9 трлн на меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, стимулирование экономики страны и оказание помощи населению. По предварительным данным, программа избранного президента должна будет пройти в два этапа. Данный пакет мер станет первым этапом, в него также включат меры по распространению вакцины среди граждан. Второй рассчитан на долгосрочную поддержку инфраструктуры США.

9 января Байден заявил о необходимости расширения мер поддержки американцев, пострадавших из-за пандемии коронавируса. По словам политика, сумму финансовой поддержки американским семьям следует поднять до $2 тыс.

28 декабря палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики с $600 до $2 тыс.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект документа. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.

По последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 23,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 393,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.