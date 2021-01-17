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Ученые назвали упражнение для снижения артериального давления

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Растяжка оказалась эффективным способом снизить артериальное давление. К такому выводу пришли канадские ученые из университета Саскачевана, чье исследование опубликовал научный журнал Journal of Physical Activity and Health.

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«Когда вы растягиваете мышцы, вы также растягиваете и все кровеносные сосуды, которые питают мышцы, включая крупные артерии. Если вы уменьшите жесткость артерий, сопротивление кровотоку снизится, а значит — не будет повышаться артериальное давление», — говорится в статье.

При этом специалисты подчеркивают, что людям с гипертонией рекомендуется продолжать заниматься ходьбой, а также кататься на велосипеде и лыжах. Это способствует сжиганию жира, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Вместе с тем растяжку ученые назвали более удобной в домашних условиях. Она не требует много времени, ее не надо подстраивать под погоду, а также ей можно заниматься во время просмотра кино.

В декабре сообщалось, что новым способом лечения гипертонии может стать прикладывание электродов к определенным частям блуждающего нерва.

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