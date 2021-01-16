Смотревший при пассажирах порно таксист арестован на пять суток

Районный суд Санкт-Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который при пассажирах смотрел порно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в субботу, 16 января.

Также отмечается, что водитель был признан виновным в мелком хулиганстве, пишет телеканал РЕН ТВ.

12 января сообщалось, что девушка Мария Дьякова пожаловалась в компанию «Ситимобил» на таксиста, который в ее присутствии занялся онанизмом по дороге в аэропорт Пулково. Кроме того, водитель задавал девушке пошлые вопросы.

В «Ситимобил» рассказали «Известиям», что водителя уже заблокировали без права на восстановление за неподобающее поведение. Марии вернули деньги за поездку, а также предоставили три бесплатные поездки в такси компании.

Позднее в «Ситимобил» поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт, пишет «РИА Новости».