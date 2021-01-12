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Таксист в Петербурге занялся мастурбацией в присутствии пассажирки

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Мария Дьякова из Санкт-Петербурга обвинила таксиста компании «Ситимобил» в том, что он включил порно и занялся онанизмом прямо во время поездки в аэропорт Пулково. Девушка подчеркнула, что находилась в этот момент в автомобиле, а водитель задавал ей пошлые вопросы.

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«Мне не очень хотелось с ним общаться, но потом я услышала кое-какой звук, очень напоминающий порнографию. Но я думала, что мне показалось. А потом он начал у меня спрашивать, когда у меня был первый раз», — рассказала потерпевшая.

Впоследствии таксист начал смотреть порно и мастурбировать. «Он резко останавливается, говорит: сейчас, девушка, две минуты, и начинает наяривать!» — сказала Дьякова.

Девушка пожаловалась в «Ситимобил» на поведение таксиста. В компании рассказали «Известиям», что водителя уже заблокировали без права на восстановление за неподобающее поведение. Марии вернули деньги за поездку, а также предоставили три бесплатных поездки в такси компании.

28 декабря сообщалось, что пассажирка такси в Москве попыталась обмануть водителя, не желая платить за проезд, и даже ударила его бутылкой по голове.

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