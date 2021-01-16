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В Аргентине выявили первый случай «британского» штамма COVID-19

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В Аргентине подтвердился первый случай заболевания мутировавшим штаммом COVID-19, который впервые был зафиксирован в Великобритании. Об этом сообщил в субботу, 16 января, министр науки и технологий республики Роберто Сальварецца.

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«Межинститутский консорциум по секвенированию генома и геномному изучению SARS-CoV-2, учрежденный министерством науки, выявил прибывшего из-за границы путешественника с «британским» вариантом SARS-CoV-2», — написал он в Twitter.

«Британский» штамм обнаружили у гражданина Аргентины, который имеет вид на жительство в Великобритании. Отмечается, что он прилетел в конце декабря 2020 года в республику из Франкфурта-на Майне. Перед полетом он посещал Германию и Австрию.

В аэропорту Буэнос-Айреса гражданин сделал тест на COVID-19, результат оказался положительным, хотя аргентинец не чувствовал симптомов болезни. Дальнейшие анализы показали, что у него новый, так называемый британский штамм коронавируса.

Новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря.

Случаи заражения «британским» штаммом COVID-19 уже зафиксировали в Венгрии, Вьетнаме, Китае, Чили, Германии, Канаде, Франции, Швейцарии и в других странах.

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