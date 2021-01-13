Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден выдвинул кандидатуру экс-постпреда США при ООН на пост главы USAID
Мир
Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии
Мир
Молдавия в 2020 году сэкономила более $40 млн благодаря закупкам российского газа
Общество
МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве
Мир
В Японии еще семь префектур включили в зону режима ЧС из-за коронавируса
Наука
В РАН рекомендовали отложить создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Общество
Почти половина рейсов в аэропорту Симферополя задержана из-за тумана
Интернет
Аккаунты подростков 13–15 лет в TikTok станут приватными
Общество
В Туве обнаружили повреждения на 51 объекте после землетрясения в Монголии
Сюжет:

Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Случаи заражения британским штаммом коронавируса впервые выявлены в Венгрии. Об этом заявила в среду, 13 января, главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

Вирус в тумане: так ли опасен новый «британский» штамм SARS-CoV-2
В России пока не намерены закрывать транспортное сообщение с Англией

По ее словам, новый штамм коронавируса обнаружили у трех пациентов. «Было очевидно, что Венгрия также не сможет избежать этого варианта», — цитирует ее Reuters.

Накануне врачи назвали ряд отличительных симптомов, которые характеризуют заражение детей британским штаммом. Так, больше, чем у половины заболевших детей, наблюдается усталость, многие становятся замкнутыми.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021