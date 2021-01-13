Британский штамм коронавируса обнаружили в Венгрии

Случаи заражения британским штаммом коронавируса впервые выявлены в Венгрии. Об этом заявила в среду, 13 января, главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер.

По ее словам, новый штамм коронавируса обнаружили у трех пациентов. «Было очевидно, что Венгрия также не сможет избежать этого варианта», — цитирует ее Reuters.

Накануне врачи назвали ряд отличительных симптомов, которые характеризуют заражение детей британским штаммом. Так, больше, чем у половины заболевших детей, наблюдается усталость, многие становятся замкнутыми.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай британского штамма.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.