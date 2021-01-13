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Врачи назвали симптомы «британского» штамма коронавируса у детей

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Врачи назвали ряд отличительных симптомов, которые характеризует заражение детей «британским» штаммом COVID-19. Об этом во вторник, 12 января, сообщило издание Express.

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Как отмечают специалисты, у больше половины заболевших детей наблюдается усталость, многие становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

У 53% инфицированных детей отмечались жалобы на головную боль. Кроме того, одновременно они могут испытывать боль в животе. Врачи советуют родителям обратить на это внимание.

Температура выше 37 градусов встречается почти у половины детей, которые заразились новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Также на наличие инфекции в организме может указывать больное горло.

Около 35% заболевших страдают от потери аппетита, чаще всего этому подвержены малыши в возрасте до года.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности. 7 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

10 января глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что в России выявили первый случай «британского» штамма.

В тот же день стало известно о выявлении новой мутации SARS-CoV-2 в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

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