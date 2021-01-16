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Škoda и Nivea Men отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

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Чешская автомобилестроительная компания Škoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Белоруссии. Об этом в субботу, 16 января, обе компании сообщили в своих Twitter-аккаунтах.

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Компании отметили, что привержены правам человека и уже уведомили о своем решении Международную федерацию хоккея.

Škoda являлась спонсором ЧМ по хоккею последние 28 лет, а Nivea Men — более 10 лет, пишет «Газета.ру».

13 января стало известно, что оргкомитет чемпионата мира 2021 года по хоккею в Минске готов обсудить с Латвией и другими государствами вопросы проведения турнира.

В свою очередь, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января сообщил, что из-за политической ситуации в республике на федерацию оказывается большое давление.

Лукашенко добавил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране. Акции продолжаются до сих пор.

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