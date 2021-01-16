Семья Нурмагомедова уговаривает бойца выйти еще на один бой
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру и провести еще один бой, организм спортсмена способен на это, считает дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов, передает телеканал «Известия».
При этом, по словам родственника, уговоры пока безрезультатны.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы в поединке против Джастина Гэтжи в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 254. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт 11 января рассказал о намерении уговорить российского бойца провести еще один поединок.
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