Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Трамп распорядился минимизировать госзакупки из Китая
Мир
СБ ООН поддержал выдвижение Яна Кубиша на пост спецпосланника по Ливии
Мир
В ВОЗ не исключили введение иммунных паспортов для путешественников
Мир
В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере
Мир
Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках вакцины «Спутник V» в Тунис
Наука
В РФ подготовлен план клинических исследований «Спутника V» на онкопациентах
Мир
Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ
Мир
На Украине все обслуживание стало исключительно на государственном языке
Мир
Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала для HBO
Сюжет:

Ученые из КНР предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире к марту 2021 году может составить 5 млн человек. Такие данные представили китайские исследователи в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.

Как пишет издание South China Morning Post, глобальные последствия пандемии коронавируса в 2021 году могут быть хуже, чем в прошлом году. На данный момент в мире чуть менее 2 млн летальных случаев, ученые считают, что число погибших может вырасти до 5 млн.

Несмотря на то, что Китай в значительной степени взял под контроль пандемию, многие страны сталкиваются со вспышками и мутировавшими штаммами вируса, заявил один из ученых.

Всё логистично: с какими проблемами столкнулась вакцинация в ЕС
Некоторые члены объединения хотят закупать препараты напрямую у производителей

В исследовании также упоминается, что во всем мире зарегистрировано более 92 млн случаев заболевания, но в начале марта это число может вырасти до 170 млн, при этом, по оценке китайских экспертов, больше всего пострадают Соединенные Штаты.

При наихудшем сценарии число случаев заболевания в США может достигнуть 32 млн, а в Индии, Бразилии и России — 15,5, 15 и 6 млн соответственно.

В лучше случае, если правительства примут эффективные меры по борьбе с пандемией, люди подчинятся правилам, а в силу вступят масштабные программы вакцинации, к началу марта число летальных случаев коронавируса в мире увеличится только на 300 тыс.

Исследователи считают, что лучшим оружием Китая против пандемии является сдерживание. Однако сам вирус SARS-CoV-2 развивается по тому же принципу, что и грипп: если ему удастся адаптироваться к человеческому телу, то он сможет скрываться среди населения и проявляться каждый сезон.

14 января директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. По словам эксперта, заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика.

В тот же день врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что прогнозы специалистов ВОЗ о более тяжелом втором годе пандемии коронавируса могут быть верными с точки зрения мировой ситуации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021