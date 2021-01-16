Ученые из КНР предупредили мир о катастрофических последствиях пандемии

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире к марту 2021 году может составить 5 млн человек. Такие данные представили китайские исследователи в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.

Как пишет издание South China Morning Post, глобальные последствия пандемии коронавируса в 2021 году могут быть хуже, чем в прошлом году. На данный момент в мире чуть менее 2 млн летальных случаев, ученые считают, что число погибших может вырасти до 5 млн.

Несмотря на то, что Китай в значительной степени взял под контроль пандемию, многие страны сталкиваются со вспышками и мутировавшими штаммами вируса, заявил один из ученых.

В исследовании также упоминается, что во всем мире зарегистрировано более 92 млн случаев заболевания, но в начале марта это число может вырасти до 170 млн, при этом, по оценке китайских экспертов, больше всего пострадают Соединенные Штаты.

При наихудшем сценарии число случаев заболевания в США может достигнуть 32 млн, а в Индии, Бразилии и России — 15,5, 15 и 6 млн соответственно.

В лучше случае, если правительства примут эффективные меры по борьбе с пандемией, люди подчинятся правилам, а в силу вступят масштабные программы вакцинации, к началу марта число летальных случаев коронавируса в мире увеличится только на 300 тыс.

Исследователи считают, что лучшим оружием Китая против пандемии является сдерживание. Однако сам вирус SARS-CoV-2 развивается по тому же принципу, что и грипп: если ему удастся адаптироваться к человеческому телу, то он сможет скрываться среди населения и проявляться каждый сезон.

14 января директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. По словам эксперта, заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика.

В тот же день врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что прогнозы специалистов ВОЗ о более тяжелом втором годе пандемии коронавируса могут быть верными с точки зрения мировой ситуации.