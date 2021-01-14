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Иммунолог оценил прогнозы ВОЗ о более тяжелом втором годе пандемии

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Прогнозы специалистов ВОЗ о более тяжелом втором годе пандемии коронавируса могут быть верными с точки зрения мировой ситуации. Об этом в четверг, 14 января, заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«В России ситуация иная — у нас есть вакцина, у нас началась вакцинация, она идет успешно, многих уже привили. Темпы распространения же инфекции в мире не падают, во многих странах идут повторные волны заболевания. В Великобритании была волна, связанная с британским штаммом-мутантом, идет рост заболеваемости мексиканским штаммом, сильная волна в Бразилии», — отметил специалист в беседе с НСН.

По словам аллерголога, риск мутаций сохранился, однако некоторые государства не способны им противостоять ввиду отсутствия собственных разработок по вакцинам или возможности закупить препараты у других стран.

В РФ же, как подчеркнул Болибок, наблюдается замедление роста новых случаев COVID-19.

«Мы вышли на плато, хотя и на высоких уровнях заражения. Прогнозировать же новый рост заболеваемости сейчас сложно», — заявил медик.

Он также выразил надежду на спад заболеваемости к весне, однако есть риск угроз, связанных с мутациями. Их, как пояснил Болибок, только в РФ насчитывается более тысячи, во всем мире же существует свыше 20 тыс. типов коронавируса, которые многим странам сложно отследить.

Тем не менее врач призвал не паниковать, так как в России разработана платформа, позволяющая быстро создавать новую вакцину против инфекции.

О том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, ранее в четверг заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. По словам эксперта, заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика.

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