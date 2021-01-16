Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пелоси может направить материалы по импичменту Трампа на следующей неделе
Интернет
WhatsApp отложил введение обновления пользовательского соглашения
Общество
Захарова предложила YouTube блокировать причастных к военным кампаниям США
Мир
В Китае призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых
Мир
Президент Палестины назначил всеобщие выборы впервые за 15 лет
Мир
Из аэропорта Хитроу эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
Общество
Скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский
Мир
Пенс и Харрис провели первый разговор после предвыборных дебатов
Мир
Правоохранители США возбудили 275 уголовных дел после штурма Капитолия

Трамп распорядился минимизировать госзакупки из Китая

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 января, приказал сократить госзакупки из КНР, поскольку опасается, что китайские производители помогают своим военным. Об этом в своем заявлении сообщил советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
И изменится ли что-то в судьбе Тайбэя при Джо Байдене

«Сегодня президент Дональд Трамп распорядился, чтобы министерства и ведомства рассмотрели применимые законы, нормы регулирования и правила и предложили изменения в политике и регулировании, в том числе возможные исполнительные указы, чтобы минимизировать приобретение товаров и услуг из КНР федеральным правительством», — отметил он.

Советник президента пояснил, что согласно закону, принятому в Китае в 2017 году, местные производители обязаны помогать местным силовикам, в том числе и в разведывательных целях, и защищать секретную информацию о деятельности разведки.

«Власти КНР под руководством Коммунистической партии Китая свободно могут принуждать и кооптировать производителей товаров и услуг в КНР против властей США с целью шпионажа и получения преимущества в информации», — убежден О’Брайен. По его мнению, принятые меры должны сократить возможность шпионажа.

Накануне администрация США добавила в запрещенный для местных инвесторов список девять китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Как уточняется, причиной такого решения стало подозрение в связи компаний с военными. Американских инвесторов обязали вывести активы из фирм, которые внесены в черный список. Сделать это необходимо до 11 ноября 2021 года.

В начале января стало известно, что в Штатах перестанут торговать акциями операторов связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной.

Позже Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. Ими стали Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, PetroChina и крупнейший импортер нефти в КНР — Sinopec.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021