Санкции США против Китая

Акциями операторов связи Китая не будут торговать в США. Под запрет попали China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной, передает телеканал «Известия». Поэтому владеть их акциями не могут американские инвесторы. Торги акциями китайских компаний прекратят 11 января. Эксперты уверены, что решение нью-йоркской фондовой биржи вряд ли нанесёт серьёзный ущерб этим операторам. На США приходится очень малая доля зарубежных операций этих компаний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.