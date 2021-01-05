3 нефтяных гиганта Китая продолжат сотрудничать с США

Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трёх крупных китайских компаний. Такое решение было принято после консультаций с руководством, передает телеканал «Известия». Ранее было заявлено, что с торгов снимут трёх нефтегигантов КНР.

Нью-Йоркская фондовая биржа может снять с торгов акции трёх китайских нефтяных гигантов — пишет Bloomberg. Одна из них — Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC — была включена Вашингтоном в чёрный список компаний, которые помогают военным КНР и представляют угрозу США. Сейчас компания ведёт разведочное бурение в Южно-Китайском море. Под угрозой попадания в чёрный список также могут могли оказаться PetroChina и крупнейший импортёр нефти в КНР — Sinopec, считают эксперты Bloomberg. Энергетический сектор имеет важное значение для армии Китая. Акции китайских нефтяных гигантов в основном торгуются на бирже Гонконга, хотя каждый из них зарегистрировал в Нью-Йорке свои депозитарные расписки. Делистинг в Нью-Йорке грозит компаниям потерей прозрачности для американских инвесторов. Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры снятия с торгов ценных бумаг трёх ведущих операторов сотовой связи в КНР.

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