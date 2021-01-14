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В США включили в черный список для инвесторов 9 китайских компаний

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Администрация США добавила в запрещенный для местных инвесторов список 9 китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Об этом в четверг, 14 января, сообщает агентство Reuters.

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Как уточняется, причиной такого решения стало подозрение в связи компаний с военными.

В публикации агентства указано, что американских инвесторов обязали вывести активы из фирм, которые внесены в черный список, сделать это необходимо до 11 ноября 2021 года.

В начале января стало известно, что в штатах перестанут торговать акциями операторов связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной.

Позже Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трёх крупных китайских компаний. Ими стали Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, PetroChina и крупнейший импортер нефти в КНР — Sinopec.

В декабре действующий президент США Дональд Трамп подписал закон, направленный, в частности, на ограничение размещения акций китайских компаний на американских биржах. Согласно закону «О подотчетности иностранных компаний», иностранный бизнес должен предоставлять отчетность регуляторам США. Если компания в течение трех лет не будет способна удовлетворить требованиям аудита, она лишится доступа к бирже.

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