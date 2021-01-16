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Силуанов оценил решение S&P по кредитному рейтингу России

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Сохранение S&P кредитного рейтинга России подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года. Об этом рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее агентства S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Силуанов отметил, что такое решение особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира столкнулись с понижением рейтинга в 2020 году.

Также министр добавил, что прошлый год показал, что консервативное бюджетное планирование, и проводимая денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков.

В июле S&P также подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. В агентстве отметили, что с потрясениями экономике позволят справиться сильная политическая основа, а также уровень внешнего и внутреннего баланса и гибкий обменный курс.

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