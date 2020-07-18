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S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

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Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом. Такие данные агентство опубликовало на своем сайте в пятницу, 17 июля.

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Согласно материалам компании, в России ожидается падение экономики на 4,8% в 2020 году в связи со снижением цен на нефть, сокращением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и последствиями пандемии коронавируса.

При этом в агентство отметили, что с этими потрясениями экономике позволит справиться сильная политическая основа, а также уровень внешнего и внутреннего баланса и гибкий обменный курс.

Ранее 17 июля в Минэкономразвитии сообщили, что спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%. По оценке министерства, в июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП — спад сократился до –6,4% в годовом выражении по сравнению с –10,7% в мае и –12% в апреле.

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.

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