В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Спад валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале оценивается на уровне 9,6%, сообщает 17 июля в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года» Минэкономразвития.

«По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП — спад сократился до –6,4% в годовом выражении по сравнению с –10,7% в мае и –12% в апреле. В целом за II квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне –9,6% в годовом выражении, что близко к предварительным оценкам Минэкономразвития России», — говорится в документе.

Отмечается, что основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжение снятия карантинных ограничений — оно позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.

По данным Минэкономразвития, в июне заметно улучшилась динамика оборота розничной торговли, падение составило 7,7% в годовом выражении по сравнению с 19,2% месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента (–11,3% в годовом выражении с –29,2% в мае).

Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, — легкой промышленности, производстве мебели и др. Кроме того, продолжался рост выпуска продукции первой необходимости, который не прекращался и в предыдущие месяцы, отметили в министерстве.

При этом в секторе услуг восстановление идет медленнее в связи с сохранением ограничений в ряде регионов страны.

Тенденция к восстановлению наблюдается и в строительстве. Объем строительных работ в июне практически вышел на уровень прошлого года (–0,1% в годовом выражении) после падения в предыдущие два месяца (–2,3 и –3,1% в апреле и мае соответственно).

Из-за снижения добычи в нефтегазовом комплексе ситуацию с грузооборотом транспорта сопоставили с данными прошлого месяца (–9,5% в годовом выражении и –9,3% соответственно). Ухудшение динамики наблюдалось и в железнодорожных перевозках нефтяных грузов, и в трубопроводном транспорте.

Однако в министерстве подчеркнули, что начиная с августа ожидают улучшения показателей добывающего комплекса с учетом принятого 15 июля странами — участницами соглашения ОПЕК+ решения об уменьшении масштаба сокращения добычи, а также оживления экономической активности в странах — импортерах российских сырьевых товаров.

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.