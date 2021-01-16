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Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на пост заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена в пятницу, 15 января.

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Коэн уже занимал должность замдиректора ЦРУ в период с 2015 по 2017 годы. Отмечается, что в то время он «осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом», а также руководил «специальными проектами в области новых технологий». Он получил высшую награду ЦРУ — медаль «За заслуги в разведке».

Ранее Коэн занимал пост заместителя министра по вопросам борьбы с терроризмом и по вопросам финансовой разведки в Министерстве финансов США и участвовал в разработке санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

В понедельник Байден выдвинул на пост главы ЦРУ дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.

13 января стало известно, что Байден собирается назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер. Она будет отвечать за вопросы кибербезопасности и новых технологий в этой сфере.

8 января стало известно, что Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.

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