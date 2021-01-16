Байден выдвинул Дэвида Коэна кандидатом на пост замдиректора ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Дэвида Коэна на пост заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена в пятницу, 15 января.
Коэн уже занимал должность замдиректора ЦРУ в период с 2015 по 2017 годы. Отмечается, что в то время он «осуществлял контроль за стратегической модернизацией ЦРУ, руководил сбором информации за рубежом и ее анализом», а также руководил «специальными проектами в области новых технологий». Он получил высшую награду ЦРУ — медаль «За заслуги в разведке».
Ранее Коэн занимал пост заместителя министра по вопросам борьбы с терроризмом и по вопросам финансовой разведки в Министерстве финансов США и участвовал в разработке санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
В понедельник Байден выдвинул на пост главы ЦРУ дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.
13 января стало известно, что Байден собирается назначить зампомощника президента США по национальной безопасности сотрудницу Агентства национальной безопасности (АНБ) Энн Нюбегер. Она будет отвечать за вопросы кибербезопасности и новых технологий в этой сфере.
8 января стало известно, что Байден собирается назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Ранее она была «аналитиком ЦРУ» и работала в аппарате директора американской национальной разведки.