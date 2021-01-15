ФСБ задержала с поличным судью из Лыткарино при получении взятки в 13 млн рублей

Судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки размером в 13 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что судья обещал за денежное вознаграждение свою помощь по уголовному делу, которое связано с незаконным оборотом наркотиков.

«На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при получении взятки в размере 13 млн рублей судья Лыткаринского горсуда Котов Сергей Владимирович. Задержание было связано с договоренностью судьи помочь в уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков», — привели сообщение в агентстве.

На данный момент Котова отпустили из-за особого статуса «до соответствующего решения квалифкомиссии».

«В настоящее время дело находится в областном Следственном комитете РФ, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — объяснил источник ТАСС.

Как уточняет агентство, по данным другого источника, во время задержания судьи был также задержан адвокат. Его статус пока неизвестен.

В этот же день, 15 января, в Саратове следователи вновь задержали прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Как полагает следствие, в период с декабря 2017 года по декабрь 2020-го Пригаров получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей. Ему грозит до 15 лет заключения.