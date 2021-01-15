Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава «Вектора» заявил об отсутствии китайского штамма коронавируса в России
Мир
В США заявили о планах протестующих «убить избранных должностных лиц»
Мир
В Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после прививки от COVID-19
Мир
Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
Общество
В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему
Общество
В прокуратуре предупредили о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях
Интернет
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу ФК «Ахмат»
Общество
Голикова заявила об изучении в России 600 штаммов коронавируса
Экономика
В МВФ отметили усилия России по преодолению кризиса на фоне пандемии

ФСБ задержала с поличным судью из Лыткарино при получении взятки в 13 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки размером в 13 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Помощь на доверии: экс-начальника отдела в МЧС подозревают в присвоении $20 тыс.
Руководитель одного из подразделений ведомства мог получить крупную сумму перед увольнением «по статье»

Отмечается, что судья обещал за денежное вознаграждение свою помощь по уголовному делу, которое связано с незаконным оборотом наркотиков.

«На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при получении взятки в размере 13 млн рублей судья Лыткаринского горсуда Котов Сергей Владимирович. Задержание было связано с договоренностью судьи помочь в уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков», — привели сообщение в агентстве.

На данный момент Котова отпустили из-за особого статуса «до соответствующего решения квалифкомиссии».

«В настоящее время дело находится в областном Следственном комитете РФ, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — объяснил источник ТАСС.

Как уточняет агентство, по данным другого источника, во время задержания судьи был также задержан адвокат. Его статус пока неизвестен.

В этот же день, 15 января, в Саратове следователи вновь задержали прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Как полагает следствие, в период с декабря 2017 года по декабрь 2020-го Пригаров получил от представителя коммерческой организации, специализирующейся на оказании ритуальных услуг, взятки, общий размер составил не менее 18 млн рублей. Ему грозит до 15 лет заключения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021